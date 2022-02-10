春節假期9天剛結束，據遠傳friDay影音觀察，一方面受到天候與疫情等因素影響，居家使用影音平台追劇成為重要的娛樂選項，這次連假總收視人次較去年春節假期成長1成，尤其除夕當天與初一的收視人次，增長態勢較往年顯著，收視付費用戶成長近5成；再以內容分類來看，戲劇類收視人次最高、最受用戶青睞，電影次之；而韓流實境綜藝收視人次成長逾1倍最高。

從遠傳friDay影音今年春節收視榜單來看，韓流影劇獨霸，綜藝、戲劇收視人數也雙雙創高，綜藝類是今年大黑馬，收視成長逾1倍，由知名韓綜《Running Man》奪冠，熱門戲劇衍生的特輯綜藝節目《黃金漁場Radio Star – 衣袖紅鑲邊特輯》、《抓住紅衣袖 – 新春特輯》分列二、三名。

戲劇類內容的總收視人次成長逾2成，以現在跟播中的獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》締造奪冠高收視，網路討論度火熱的《衣袖紅鑲邊》、獨家熱門日劇《勿說是推理》則分居二、三名。電影部分，以韓國喜劇電影《金派特務》表現居冠，親子動畫電影《名偵探柯南：緋色的不在場證明》、《蠟筆小新： 謎案！天下春日部學院的怪奇事件》分居二、三名。

此外，遠傳friDay影音獨家戲劇《衣袖紅鑲邊》收視轟動，跟播期間創下平台戲劇收視第一，因應熱潮，遠傳friDay影音啟動「超強售後服務企劃」，在新春期間推出《黃金漁場Radio Star – 衣袖紅鑲邊特輯》以及《抓住紅衣袖–新春特輯》兩個特輯節目，預計2月13日將獨家邀請到《衣袖紅鑲邊》李俊昊、李世榮、姜勛3位主演舉辦「衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆」線上見面會，與台灣觀眾線上見面同樂，節目中設有聊天室，讓會員邊看邊聊天。

遠傳friDay影音將推出粉絲福利活動，明（11日）中午12點前到遠傳friDay影音FB/IG粉絲團活動文，留下想對《衣袖紅鑲邊》3位主角的提問，有機會在見面會上讓本人親自解答；還有付費會員專屬抽獎，遠傳friDay影音準備主演群的獨家小禮回饋粉絲!現在加入遠傳friDay影音付費會員，就有資格參加「衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆」線上見面會，28日在遠傳friDay影音官網購買90天儲值方案，再加送30天，還可抽50吋4K電視。