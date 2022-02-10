PTT網友發文、留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

全台陷入「蛋荒」，一天缺口達150至200萬顆，農委會提出休產老母雞投入生產的構想，遭動保團體人士痛批違反動物福利與食品安全，呼籲政府應加強檢驗。此消息引發網路熱議，網友直呼這些老母雞簡直比「勞工被延後退休年齡」還慘，想不到現在不只人可能被延後退休年齡，竟連雞都要被延後退休年齡，可謂「比悲傷還悲傷」的故事，讓人忍不住對著新聞大笑然後就流下眼淚。

《中國時報》今日（10）報導指出，針對農委會提出休產老母雞投入生產的構想，動團人士痛批，農委會等同默許業者強迫換羽，十分殘忍，產下的蛋結構鬆散，是不健康的蛋，恐影響食安，政府應加強檢驗。雞農則表示，會採取強迫換羽作法的雞場已開始投入產蛋，即使如此仍然是供不應求。

對此，網友在PTT論壇發文表示，這個新聞把他看笑了，本來是勞工被延後退休年齡，現在連雞都要被延後退休年齡。這些雞可能都當阿嬤了，還要來生蛋，是不是比悲傷還悲傷的故事？有人能吃出18歲跟60歲蛋的差別嗎？

此文引起熱烈討論，網友紛紛回應：「笑著笑著就哭了」、「天哪！在台灣連老母雞都要被強迫勞動，人權、雞權通通被剝奪」、「什麼叫作強迫勞動？塔綠班示範給你看」、「小英老母雞國家隊」、「飲酖止渴，誰想出這麼下作的手法？」「蛋雞拚命生蛋，已經夠辛苦了，還要被這樣子糟蹋，虐待，真的是很可憐。沒本事施政管理就趁早下台，別再爛、亂了」、「好奇問，蛋雞老了不是就殺肉賣嗎？」