新北市工商及公司登記家數超過30萬家，為表彰新北市企業經濟力穩健成長、具高度產業競爭力，並落實企業社會責任，新北市經發局舉辦第一屆「新北企業精典獎」甄選，3月15日前邀請新北各企業踴躍報名，盼拔擢傑出企業作為典範及學習標竿，帶動新北市的產業發展。

經發局長何怡明表示，新北市為工商大城，有非常多的優質企業，首次辦理「新北企業精典獎」，依不同產業領域分為「新創績優」、「創新研發」、「多元服務」、「投資貢獻」、「能源典範」及「世代傳承」等六大類組。

何怡明說，藉由公開表揚在各領域有卓越表現的企業，肯定企業以及員工努力打拼的精神與成果，嘉許新北市在地企業的貢獻，鼓勵企業邁向卓越永續發展，善盡企業社會責任，促進異業交流，提升產業競爭力，歡迎更多企業深耕新北，落實「安居樂業」的目標。

經發局指出，六大類組設有個別評審指標，營運管理及社會責任2項共通性評審指標，以及加分項目。加分項目內容包含，只要在新北市設立企業營運總部以及導入新興科技。每一企業最多可報名2個類組，各類組將評選出3家企業，除了表揚得獎企業外，也可透過市府資源擴大企業能見度，並且協助拓展市場通路。

經發局指出，新北市在各個產業領域具有許多優秀的企業，如南亞科技去年擴大投資3600億元，在泰山南林科技園區興建晶圓廠，預計可創造2000個就業機會。

也有企業在疫情擾局下，開創不同商機及服務，如進駐青創浮洲的「立瑪智慧零售」推廣無接觸智慧販賣機，在後疫情時代創造新一波無接觸經濟；而以直播起家的「海納新媒體」，除了透過辦理自媒體課程，旗下更有百萬粉絲的網紅，協助企業以自媒體作新型態的網路行銷。

新北企業精典獎即日起至3月15日止受理報名中，凡依法於新北市辦理登記之公司或商業；或登記於新北市工廠均可參選，僅須提供資格文件及申請書，並配合評選及表揚相關作業，詳洽經發局官網。