一名嫩妹使用交友軟體「Eatgether」與李姓男網友相約參加泡湯活動，但李男載她前往陽明山途中，竟停在偏僻產業道路上，強行壓住嫩妹狂吻臉頰及脖子遭到踢打，嫩妹事後跳車逃離跑到附近民宅報警求救，士林地院審理時，比對李男唾液DNA，發現他涉嫌犯下三重一起持美工刀性騷案，審理後依強制猥褻罪，判處李男有期徒刑1年。

根據判決書記載，A女於109年8月12日下午，以Eatgether APP舉辦「泡湯清新局」活動，經李姓男網友回覆參加該活動後，二人經由通訊軟體LINE聯繫，當晚就相約在臺北市捷運士林站。

雙方見面後，李男開車載A女前往北投某湯屋，而於同日19時30分許，但行經湯屋附近產業道路時，突然停車並關閉車燈，先伸手朝右前方擋風玻璃抽取面紙，加裝要拿取後座背包，將著將身體壓A女身體控制行動，A女驚嚇之餘，立刻用手抵擋並猛踢，期間A女一度拉開車門逃離卻又被拉回車內，事後掙脫後趁隙逃離現場，隨即撥打110電話，並奔跑到附近民宅求救。

李男在法院辯稱，「我因為家庭及工作亂糟糟的，當天心情不好，A女邀請我參加聚會，途中開車想要回去，但我怕A女認為我想法反反覆覆的，我還沒跟A女說要回去，A女就說她想要泡溫泉，我一時情緒失控就對A女動粗。」

A女則是明確指稱，「他就將身體趴在我的身上，已經碰到我的身體，讓我感覺他想性侵我。」

法官認為，李男在狹小之車內空間，與A女僅為初淺相識之網友關係，竟憑恃其體型與力量之優勢，無預警以其身體強行壓住A女身體，衡諸常情，女性應無可能同意與非熟識之異性為此等近距離之身體接觸，甚至肌膚之親，顯然已然違反A女之性自主權及身體控制權，士林地院審結依強制猥褻罪，判處李男有期徒刑1年。