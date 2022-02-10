外媒報導，美國食品藥物管理局（FDA）因為對主要在中國進行研究的品質及結果，能否適用於美國患者表示擔憂，可能暫緩批准在中國研發的數十種抗癌藥物及其他新藥。

華爾街日報報導，上述措施可能使美國藥廠禮來（Eli Lilly）、瑞士藥廠諾華（Novartis）等西方藥商的計畫停擺，這些公司先前已準備將這些中國藥品引入美國，以賺取數十億美元計的銷售收入。市場分析，此舉還可能導致中美緊張關係再度升溫。

報導指出，FDA的顧問將審核禮來及其中國合作夥伴信達生物製藥的抗癌藥物，預計將針對是否建議FDA批准該藥物進行投票，並討論其中國臨床試驗結果是否能適用於美國患者，預計在3月底前針對是否批准該藥物作出最終決定。

FDA官員表示，對中國研發的藥物研究品質感到擔憂，而且注意到這些藥物未曾在美國患者身上進行試驗。

市場分析，中國的生技公司及其西方合作夥伴，可能不得不針對提請審批的新藥，針對美國患者進行額外的試驗。