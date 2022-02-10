美國科技股上個月因聯準會「來鷹的」湧現獲利了結賣壓，科技主題基金績效同步回檔，不過，根據統計數據顯示，美國科技股在升息前後報酬表現呈現先蹲後跳。投信法人認為，待消化貨幣緊縮不確定性後，科技股重回基本面檢視，具高成長性之半導體、電動車等產業將有機會再度吸引資金流入，建議可逢低分批布局。

據統計，投信發行科技主題主動式基金績效近一周來已經全部轉正報酬，報酬率在3%以上包括：路博邁5G股票基金、凱基雲端趨勢基金、復華全球物聯網科技基金、第一金全球AI人工智慧基金、新光全球AI新創產業基金、景順全球科技基金、新光全球宅經濟基金、合庫AI電動車及車聯網創新基金、華南永昌全球物聯網精選基金等。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽研判，美股S&P500指數去年第四季整體企業財報獲利成長上修，其中科技和半導體類股財報優於預期，預期2022年市場將受兩大力量相拉扯，一為美國聯準會升息影響股市評價，二為隨著解封腳步企業獲利逐步提升，因此選股方向將以具有高度獲利成長的股票為主軸。

林子欽持續看好半導體上游及其設備、伺服器產業、新能源及電動車產業在未來仍具有高度成長性，為上半年選股重點，建議可透過佈局相關受惠產業之科技主題基金，以一籃子股票布局，掌握趨勢產業商機。

根據研究機構BCA Research近期出示的一份報告顯示，過去25年美國科技股在升息前三個月出現明顯波動，單月報酬中位數甚至呈現負報酬；升息後兩個月內表現亦不太理想，不過，之後就一路走揚。