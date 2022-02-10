明(11)天就是開學日，學方紛紛根據教育局發布的防疫指引，提醒家長及學生配合，包括除喝水外需全程配戴口罩、中午用餐使用隔板，有老師透露比較謹慎的學校會自行做疫調，了解學生寒假期間的活動足跡，或是要求要進入校園的家長需完整接種2劑疫苗並且滿14天。

台北市教育局修正「各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，包括家長及訪客原則不入校，若有入校需求比照從業人員辦理；因應新變種病毒高傳播性，1班有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校停止實體課程14天；並將教學課程、學校集會等相關活動明確區分2級、2.5級及3級警戒防疫規範。

新北市長侯友宜(9)日至板橋國中視察校園防疫整備情形，新北市規定校園若1人染疫，全校學生停止到校14天，採線上教學不停學，讓學生保有常態的教學生活；針對新北市各級學校老師及學生家長進入校園應攜帶小黃卡及打滿2劑疫苗，如果未打滿2劑，進校門前仍然要做快篩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，全校停課是稍微嚴格一點，因涉及受教權需要有配套，目前指揮中心並未規定全校停課，是規定確診的班級停課。

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