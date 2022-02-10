中華職棒10日舉行新春團拜，會長蔡其昌喊出新年3目標，其中就包含各界關注的第六隊消息，他說：「在二月底前就會有個決定，確定是哪個企業加入我們，不管最終是中華電信還是台灣鋼鐵，我都非常感謝。」

蔡其昌今天率領聯盟團隊，與5球團高層代表進行團拜，他在致詞時講出3個新年新希望，「第一、希望疫情平穩，讓中職順利開賽，第二、希望第六隊有好消息，二月底前會做出決定，第三、希望能持續把餅做大，雖然去年受到疫情影響，但聯盟業務還是成長了18%，把中職做好就是回饋球迷最好的方法。」

繼中華電信傳出有興趣成為第六隊後，今年一月中時台鋼會長謝裕民率員前往聯盟拜會，也讓第六隊誕生露出更大曙光，蔡其昌說：「兩個企業都在評估當中，加入聯盟的程序第一要有意向書，相關計畫交由常務理事審查，二月底決定後，新球隊就能參加季中選秀，明年打二軍，後年一軍就會有6隊，若今年不決定就要再等一年。」

針對第六隊的加盟辦法是否比照味全龍或是會鬆綁，蔡其昌說：「目前要先確定是哪一隊送意向書再來做調整的必要。」他透露，上次台鋼拜會聯盟時，沒有提出對既有加盟條件做調整的想法，「謝會長只表達他們很願意付出，特別是對體育，認為這是回饋社會很好的辦法，成立足球、籃球隊都是抱持著同樣的發願，沒有提出調整的建議，最後也是要等他們提出意象初才能做最後確定。」