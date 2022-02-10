近年來，全台極力推動都市更新計畫，改善民眾居住品質，也維護公共安全，造福居住民眾。然而都更後可預期的房價上漲，也可能引來不肖業者覬覦，企圖用黑心手法坑騙民眾，賺取暴利。

永慶房屋的吳雲馨經紀人，就遇過不肖業者用過時的行情資訊，以及同路段但距離遙遠的區域行情，慫恿民眾低價售出都更的房子，從中賺取1500萬、將近一倍的差價暴利！所幸吳雲馨經紀人及時提供永慶「誠實房價報告書」，內容詳列該區域近期的房市行情資訊，協助客戶做出最佳判斷，成功讓民眾免於坑騙。

不肖業者用不精準的房市行情資訊 企圖賺取近一倍差價

在南港區服務的永慶房屋吳雲馨經紀人，於2020年年末的時候遇到一對在櫥窗旁看房子資訊的老夫妻。剛從外面回來的她便熱心向前，詢問老夫妻的需求，看看是否能夠提供協助。

這對老夫妻說，他們現在居住的老公寓準備進行都更，未來將會改成一戶三房的房子。但老夫妻覺得自己不需要那麼大的居住空間，所以打算出售，夫妻兩人改住到小套房裡面就好。了解兩人的需求後，吳雲馨經紀人便詢問他們的購屋預算。「其他房仲跟我說，我現在住的地方大概一坪50萬，房子30多坪，大概可以賣到1500萬，所以我們的購屋預算大概就在1500萬之間。」老夫妻回覆說。

聽到此處的吳雲馨經紀人嚇了一大跳，這跟她對於周遭成交行情的了解出入非常大，每坪50萬的價格是被嚴重低估了，於是連忙向老夫妻兩人了解細節。原來其他房仲業者提供的實價登錄，是四、五年前的過時資訊；業者甚至還拿同一條路上，但是距離甚遠的其他房屋成交行情，向老夫妻兩人宣稱他們的房子每坪只有50萬的價格。

永慶提供誠實房價報告書 協助民眾做出最合適的判斷

於是吳雲馨經紀人趕緊拿出「實價登錄3.0-誠實房價報告書」資料給老夫妻看。吳雲馨說明，老夫妻目前居住的公寓周遭，成交行情已經到每坪60-70萬了；若是考慮到房子未來都更的升值機會，更是可以上看每坪90-100萬的水準。根據客戶的房屋坪數和條件，估計能賣到3000萬上下，這跟其他業者所提供的估價，可是1500萬的價差！差了整整一倍！

這時老夫妻才恍然大悟，難怪這些房仲業者還跟他們說都更要談很久，慫恿他們趕快把房子賣掉！在吳雲馨經紀人提供實價登錄資訊，以及未來都更後的房價行情之後，老夫妻決定先不賣房子，等到都更完成後再做打算。吳雲馨表示，老夫妻離去時不斷道謝，而她自己心裡也非常高興，因為自己的誠實告知，幫助民眾了解自己的房產行情，破除不肖業者的蒙騙手法。

全台瘋都更！屋主售屋前如何保障自身權益？

吳雲馨表示，都更、危老重建案啟動之後，老舊房子蛻變成新大樓，往往帶動房價上漲。部分不肖的房仲業者覬覦其中利益，往往向民眾隱瞞完整的實價登錄資訊，再聯手投機客低買高賣，賺取高額差價，讓消費者蒙受損失。

消費者如果要避免遭到坑殺，吳雲馨經紀人建議消費者多方比較業者提供的估價，並索取實價登錄資料做對照。如果房仲業者能提供具體保證，對自己的權益則更有保障。「永慶房屋『實價登錄3.0-誠實房價報告書』，完整提供周邊成交行情，為衡量房價的標準。報告書中的資訊，經紀人是無法自行挑選或修改行情，買賣雙方看到的資訊都是相同的。另外，永慶房屋還提供『真房價保證』，宣示不炒房不賺差價，如果未落實，永慶房屋最高賠償賣方四倍服務費，買方最高賠償400萬元。我們希望持續為消費者的購售屋權益把關，為攸關全民的居住正義貢獻一份心力。」