台北市去年歷經疫情侵擾，公車日運量從123萬直線下滑至32萬，近期總算回升至109萬，但相比疫情前仍少1成，北市公共運輸處為刺激運量，開學前再推「搭公車獎百萬」活動，明起至6月30日上網登錄悠遊卡號，每完成1次上下車刷卡，即獲1次抽獎機會，每周將抽出1名iPhone13 Pro Max，每月搭乘滿40次還加碼抽出2台MacBook Pro 14吋，搭越多機會越多。

雙北公車運量在疫情間雪崩式下跌7成，最慘時平均日運量僅有32萬人，即使北市去年7月降至二級警戒，由於班次減少，運量也只上升至59萬，直到恢復原班次後，平均日運量才緩步增加至98萬，近期已有109萬的水準，但各級學校放寒假又跌回104萬。

為鼓勵民眾多搭公車，公運處自去年8月底至12月底，二度舉辦抽獎活動，總參加人數達6.4萬、共計24萬多筆屢次資料，據公運處統計，活動期間成功催出11萬旅次，成效比預期好多不少，領獎率也高達93％。

為讓運量恢復過往標準，公運處大眾運輸科長郭建辰指出，明日適逢學校開學，為此推出「搭公車獎百萬，周周好禮，月月抽MacBook Pro」活動，活動期間為2月11日至6月30日，於活動網頁使用台北通登錄會員，或註冊帳號、密碼、手機號碼及悠遊卡號等，即可參加。

郭建辰說，活動共計20周，每周都會抽出33個獎項，包括1台價值4萬元的iPhone13 Pro Max，2台AirPods Pro，30張悠遊卡儲值金1280元；每月還加碼搭乘滿40次的常客優惠，要送出2台價值近6萬的MacBook Pro 14吋，總獎金達249萬。

郭建辰表示，民眾使用已登錄的悠遊卡搭乘雙北市區公車，並於活動期間完成1次上下車刷卡即可獲得1次抽獎資格，學生、敬老或愛心票卡可獲得雙倍抽獎機會，搭越多次抽獎機會越多，中獎後也會以簡訊、電話通知告知。

由於過去曾發生無人領獎的情況，郭建辰解釋，由於抽中儲值金只會以簡訊告知，許多民眾因此當作詐騙簡訊，或懶得上網登錄地址才沒領取，但總體領獎率仍高達93％。