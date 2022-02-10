農業金融局10日表示，2021年農漁會信用部經營，雖面臨嚴重疫情的衝擊，但全體農漁會信用部的營運規模、資產品質、風險承擔能力及獲利能力仍明顯提升，其中逾放比率降至0.32％，為近20年來最低，也是2004年1月改隸農委會後的最佳表現。

農金局說明，截至2021年底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆1433億元，較2020年底的2兆186億元，增加1247億元（成長6.18％）；放款總餘額1兆2763億元，較上年底1兆2214億元增加549億元（成長4.49％），營運規模持續擴大。逾放金額41.04億元，較上年底46.51億元減少5.47億元，逾放比率0.32％，較上年底0.38％減少0.06個百分點，資產品質日漸提升。

農金局指出，全體 311 家信用部中，逾放比率低於1％者有265家，其中52 家逾放比率為0％，放款品質良好；備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1002.56％，較上年底834.12％，增加168.44個百分點，風險承擔能力逐年增強；盈餘50.47億元，較上年底46.49億元增加3.98億元（成長8.56％），獲利能力穩定成長。

農金局進一步指出，2021年底整體信用部經營體質持續改善，農金局將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。