被動元件大廠國巨（2327）9日公布元月營收，在合併奇力新、工作天數恢復正常之下，元月營收睽違40個月，重返百億規模，以102.56億元創下歷史次高紀錄，早盤反應業績利多，國巨股價突破季線反壓區，盤中一度漲逾3％。

國巨1月營收達102.56億元，月增24.8％、年增28％，締造史上第三度百億月營收的紀錄，同時也是單月營收歷史次高成績單，即使扣除奇力新在1月帶來的營收挹注，國巨的1月表現仍是年、月雙增，訂單回升的動能優於預期。

根據統計，國巨僅在2018年8月、9月受惠於EMS客戶價格登上高峰，有過二次百億月營收，分別達106億元、102.5億元，上月營收則是國巨合併基美（KEMET）以來，首度叩關百億。

國巨表示，1月份營收較上月增加，主要是奇力新已開始併入國巨的合併財務報表，且當月份的工作天數已回復正常，大中華區客戶於農曆年前增加備貨所致。

揮別12月盤點因素干擾，1月有節前提前備貨潮，多家被動元件廠表現優於預期，除了國巨寫下歷史次高之外，電感廠今展科（6432）、電阻廠光頡（3624）均創歷史新高，禾伸堂（3026）則因被動元件、代理線客戶均積極備貨，1月營收寫一年以來新高紀錄，2～3月有農曆新年因素，絕大多數廠商將自3月開始重啟成長。