根據DIGITIMES Research分析師林大翔統計分析，2021年第4季逢傳統旺季，中國大陸智慧型手機品牌出貨積極以衝刺全年目標，合計出貨為1.95億支，季增10.8％；與2020年同期相較，雖仍有海外年終購物及雙11等電商促銷等備貨需求推動，然受限於中國市場需求提振效果不彰，且晶片短缺陰霾猶存，及搶奪華為市佔的積極動機消散等因素，出貨年減7.7％。

展望2022年第1季，海外進入傳統淡季，大陸則因總體經濟不佳，年節銷售前景亦看淡，預估整體出貨季減9.5％。

觀察第4季陸企品牌出貨表現，小米、Oppo及Vivo隨旺季備貨需求而得以保持動能，Oppo、Vivo出貨皆呈雙位數季增，小米則因基期稍高，季增8.5％，三家業者出貨合計1.23億支，佔所有陸企品牌出貨比重為63.3％，較前季62.7％略增。

華為第4季持續以高通(Qualcomm)特供版4G晶片機款做為出貨主力，亦藉聯發科晶片庫存，推出數款平價4G新機，然因中國市場已約8成為5G手機，華為出貨持續走衰；榮耀出貨逐季攀升，第4季站穩千萬級出貨量，同時續創品牌獨立後單季出貨新高紀錄。傳音以優異的供應鏈管理，維持出貨動能不墜，第4季繳出逾2000萬支表現，全年出貨則離年初目標僅一步之遙。

聯想適逢北美節慶需求，出貨表現佳，雖仍受晶片短缺問題掣肘，第4季出貨仍達2017年第4季以來新高，與榮耀出貨在伯仲之間。其餘二線以下品牌業者亦受惠於旺季需求，出貨維持季增，然仍困擾於零組件短缺與成本高漲問題。

展望2022年第1季，考量換機動能不足及傳統淡季等因素，品牌業者將回歸理性，不再上演2020年第4季起持續至2021年上半大舉囤積零組件庫存，無視需求實情仍出貨搶市等激進策略，預估陸企智慧型手機出貨將呈季減9.5％、年減7.5％態勢。以2022全年觀察，陸企智慧型手機出貨將呈下半年優於上半年，淡旺季較明顯的傳統節奏。