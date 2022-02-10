香港疫情失守，昨破紀錄日增1161例個案，創疫情爆發兩年來首次單日破千例，也導致香港醫療系統頓時間超負荷，香港公立醫院隔離病房及病床使用率已達九成，截至昨晚6點，至少有212名病人在等待送醫，有一名8歲女童更等了7天仍未送醫。香港醫管局承認部分病人須等數日才入院，情况不理想，盼民眾諒解，香港醫管局更稱，急診室已「嚴重超出負荷」，呼籲初步陽性及輕症者勿到急診室。

據香港《明報》報導，香港醫管局總行政經理李立業表示，公院隔離設施及社區隔離設施已飽和，隔離病房和病床使用率達九成；為加快病人出院，香港醫管局已修改出院條件，如患者沒病徵，不須等10日，可回家自我監察14日。

李立業說，香港確診人數增長速度驚人，香港醫管局接收病人時須考慮病情、病歷、年齡、治理能力等，有些人可能須等「好幾日」才能入院，大部分患者無病徵或病徵輕微，盼他們在家耐心等候。香港醫管局昨起會主動聯絡等待入院者，透過「護訊鈴」服務優先接觸等候較久者。

據香港衛生防護中心疫情資訊網站統計，2月6日陽性的患者中，有163人至昨傍晚6點尚未被安排送院，2月5日的則有38人。2月4日及3日的患者則各有7人及4人仍待隔離。其中一名2月3日確診的8歲女童，至昨日網站顯示她仍「待入院」，即已等候7日。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，若核實他們已入院便會寫其入院資料，「如果沒有，就應該是還未入院」。

供輕症患者入住的竹篙灣社區隔離設施首期有500至600間房，李立業稱，約200名病人已入住，但很快會用盡，正準備加開第二期，另因要調配醫護到社區隔離設施的醫療站，須逐步減少非緊急服務，專科門診病人可選擇藥物覆配。他說，醫護會全力照顧病人，呼籲市民在關鍵時刻減少社交活動、盡快打針。另醫管局急需大量人手，籲退休及非全職醫護參與自選兼職。

李立業續指，近兩日確診病人倍增，很多收到陽性報告的人到急診室要求覆檢，各區急診室已嚴重超負荷，甚至影響其他緊急救治。他請求「病况輕微者勿到急診室」，應找家庭醫生或私營醫療服務求醫；快速抗原測試陽性者應找家人、朋友或速遞服務幫助交回深喉唾液樣本，在家耐心等候，「未必是完美的做法」，但不論在家居或外出都要做好防疫，包括戴兩個口罩。他說即使民眾到急診室，也需較長時間在分流檢測站等候，不會加快入院。