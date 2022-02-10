因應中央開放日本福島五縣市食品，台中市長盧秀燕指示加強稽查賣場、超商、量販場所及傳統市場，輔導張貼國外進口水產品、蔬果及乳製品產地標示。經發局長張峯源10日到建國公有零售市場視察是否落實進口水產、水果、牛肉及菇類等食品產地標示，以維護台中食品安全，守護市民健康。
張峯源表示，開放日本福島五縣食品是中央的權限，但市府絕對嚴守市民食品安全，祭出加強查核日本進口食品、提昇核食檢驗量能、有疑慮食品不得進入校園及加強產地標示等四大作為，嚴守食安、落實稽查，確保市民健康。
張峯源指出，針對所轄市集，今日市府開始全面宣導，並輔導攤商張貼產地標示，目前落實產地標示為管理重點，讓市民可以得到正確的產地資訊，全力守護市民健康。
經發局強調，為輔導攤商落實產地標示，除加強宣導外，今日也兵分多路至建國市場、向上市場及春社等公有、民有、委外市場查核水產品、進口水果、牛肉及菇類等產品，希望透過明確的產地標示，降低消費者疑慮，共同守護台中市民健康。
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