IPC廠艾訊(3088)尚未公布元月營收，惟擁抱高殖利率題材，加上外資今年來連續20天買超1850張，本周開紅盤後加大敲進、平均買超200張，周四股價噴量衝上69.7元漲停，飆波段高價。艾訊表示，去年下半年營運表現佳，今年首季可能礙於工作天數少，營運略降溫，目前仍在評估，但對於保持高檔水準有信心，可望淡季不淡，今年全年整體表現會比去年好。

法人預估，公司目前在手訂單暢旺，今年因美系客戶需求能見度高，且歐亞市場將接續成長力道，下半年動能更勝上半年，全年營收、獲利同步向上。

艾訊指出，美國景氣復甦明確，包括博弈、工控、醫療、零售等垂直領域訂單大增，去年下半年缺料趨緩後展現成長力道，對於缺料狀況，公司也表示會持續發生，但評估缺料因素後，且客戶提前下單解決該問題，預估首季營收可望穩住上季水準，第二季有望持續成長。

艾訊近幾年現金股利配發率大致落在7成左右水準，公司表示，今年有望維持相當水準，法人表示，以此推估，艾訊隱含現金殖利率有逾5%水準。