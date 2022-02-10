國民黨主席朱立倫昨宣布將串聯立院黨團與執政縣市，修訂《學校衛生法》阻擋核食進入校園，民進黨立委林楚茵批評，現行台灣校園規定用「在地優良食材」，「難道朱立倫的在地是日本嗎？」，嘲諷朱是「笑死倫」。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨立委不思法律恐有食安漏洞造成人民健康風險，卻還攻擊積極防堵食安漏洞的在野黨，實在是失職又失格。

林家興表示，《學校衛生法》23條僅提出「優先使用在地優良農產品」，此規範早在前年立法院審議萊豬議題時，就遭到在野黨抨擊，認為行政部門僅透過函釋、契約範本來防止萊劑並沒有法律強制效力，應透過修法才能保障校園禁止使用含萊劑肉品。

林家興強調，國民黨此次秉持同樣原則，認為應加強修法防堵萊劑與福島5縣市核食進入校園以及加強抽檢規範，才能更有效保障學童的食安，民進黨執政不力、草率開放核食又無法保證檢測能量與嚴格檢驗標準，豈不是拿台灣人民健康開玩笑？

除了要民進黨回答上述問題外，林家興也額外點出4點與人民食安有關的問題，首先，當林楚茵提出台灣已經用比國際標準還嚴格的標準規範核食，這個不實謊言已經在前天行政院開記者會不到半小時後被國民黨智庫提出的數據戳破。

他指出，以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克／公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克／公斤」標準，國際上另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）也採取對孩童「4貝克／公斤」及對成人「8貝克／公斤」的標準，民進黨號稱的「最嚴格標準」根本不是事實。

林家興說，其次，鄰近的韓國至今對於日本福島附近8縣市有核食疑慮的水產品、13個縣市的菇類、山菜等部分品項停止進口，甚至為此不惜與日本上WTO爭端處理機構（DSB）以訴訟解決，最後WTO判日本敗訴，試問民進黨，韓國有因此無法走向國際嗎？台灣需要犧牲人民健康才能參與多邊經貿組織嗎？

接著，林家興指出，今年1月底，在福島縣海域捕獲的魚類許氏平鮋（Sebastes schlegelii），被檢驗出每公斤含有1400貝克的放射性銫，超出標準值為每公斤100貝克的14倍，證實了福島地區相關水產、食品仍有輻射值超標傷及人體健康的疑慮，民進黨如何能保證做到分類管理、完整檢測以確保食安？

林家興表示，此外，儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程後的春天開始排放，屆時是否將造成周邊農漁產品的輻射超標問題？執政黨難道不聞不問？他痛批，為了交換所謂的國際經貿利益，政府竟然自廢武功，將台灣人民健康雙手奉上，民進黨立委還有時間來「譏笑」在野黨，恐怕被迫吃到萊劑與核食、在餐桌上食不下嚥的台灣人民很難笑得出來。