台股新春開盤表現強勁，資金回補行情亮眼，國內公募基金龍頭元大投信在國民ETF0050、0056，以及龍頭基金等多檔百億台股基金買氣旺帶動規模成長下，9日整體資產管理規模上升至8129億新台幣，超越2021年12月所創下的8122億新台幣規模紀錄，再度改寫新高，台股基金領導地位更加穩固。

元大投信在台股主被動基金規模為市場第一，在眾多同業新基金募集搶市下，依舊憑藉領先的產品研發、市場教育獲得投資人青睞，包括國人熟知的0050持續為國內規模最大ETF，達1823億元，高股息ETF指標0056站穩千億，最新規模達1184億元改寫新高；同時，後起之秀元大台灣高息低波（00713）在2020年、2021年蟬聯「台股高股息ETF績效王」，規模登百億高峰。

此外有小0050稱號，廣為存股族青睞的元大臺灣ESG永續（00850），是國內首檔ESG主題ETF，近日再獲得指標（Benchmark）台灣年度基金大獎之台灣股票最佳表現ETF大獎，目前已累積獲得財資雜誌-創新類之指數股票型基金獎、亞洲資產管理雜誌-2020年「台灣年度最佳新基金」等海外獎項之榮譽，規模穩定攀升至115億新高。統計元大投信目前百億級以上台股原型ETF檔數共有四檔，為業界最多。

而在主動基金部分，「台股基金一哥」元大台灣高股息優質龍頭基金，配息級別設計每月配息及年終加碼配息機制，帶動用台股基金領配息的風潮，吸引投資人做為存股領息核心資產，是目前唯一名列百億規模的台股配息基金，今年以來至2/9淨申購金額已逾15億元，加上累積型級別預料整體規模在300億元之上，續為最大台股主動基金。

至於元大投信其他台股基金也有亮眼成長，包括元大2001基金、元大多福基金、元大店頭基金與元大新主流基金，今年以來都有數億元的淨申購，規模都改寫去年年底以來新高。

若再加上元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50反1（00632R），現階段元大投信旗下百億級台股基金高達七檔，且涵蓋主被動基金與槓反ETF，產品線十分完整。其中0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金以及元大多福、元大卓越等多檔元大台股系列基金，均獲晨星永續評級最高五顆地球肯定，顯示基金投資標的在永續投資議題風險控管的表現優異。