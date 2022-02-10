LINE Pay宣布，將於本月15日推出全新獨立LINE Pay App，舊版App將於今年4月底終止服務。此外，新版LINE Pay App將不會再提供一卡通MONEY電子支付服務，若用戶要使用供一卡通MONEY電支服務，用戶將可透過LINE App內的LINE Pay繼續使用。

LINE Pay說明，著手開發新版LINE Pay App時，尚未有去年11月啟用的LINE Pay綁卡服務與一卡通MONEY分別驗證登入機制的計劃，直到開發後期，遇到LINE App內的LINE Pay為確保服務穩定性而導入分別驗證機制，面臨需做出艱難決定的一刻。

因已進入開發後期的新版LINE Pay App若再導入分別驗證機制以提供一卡通MONEY，需投入更多的開發資源與時間，但由於多數用戶是透過LINE App內的LINE Pay使用一卡通MONEY，而非透過LINE Pay App，因此LINE Pay在取其平衡、並加速新版LINE Pay App上線以提供更便利支付體驗的前提下，未能納入一卡通MONEY服務。

LINE Pay表示，接下來將會通知用戶可透過LINE App內的LINE Pay繼續使用一卡通MONEY，日後也將持續傾聽用戶需求來調整相關服務。

LINE Pay自2015年進入台灣市場後，於2019年推出現行的LINE Pay App（舊版App），讓用戶達到一鍵開啟App即可付款。然而，隨著用戶突破千萬、交易量持續創新高，該App功能已無法滿足廣大用戶的各項需求，因此開發推出更符合台灣用戶與商戶使用需求的新版LINE Pay App。

LINE Pay解釋，過去台灣與日本的服務型態相似，考量營運效率，決定台灣LINE Pay與日本LINE Pay使用共享版本App（舊版App），但隨著台灣用戶大幅成長、商戶越趨多樣化，台灣與日本的服務架構也日漸不同，若繼續維持使用舊版App，不僅營運與開發效率下降，同時也難以提供滿足台灣用戶需求的客製化服務。

LINE Pay董事長丁雄注表示，為提供更符合台灣用戶使用習慣與需求的LINE Pay App，因此決定即使要花很長的時間開發，也要推出專屬於台灣用戶的App，讓用戶享受更在地化、更快、更順暢的支付體驗，同時也能針對用戶與商戶擴大提供過去支付環境中未能提供的行銷工具。

由於為營運舊版App，LINE Pay需要投入大量資源，在此情況下便只能投入少部分資源開發新版LINE Pay App，因此LINE Pay花了一年多的時間完成開發，新版LINE Pay App即將於2月15日正式登場。

接下來，LINE Pay用戶只要下載並完成帳號驗證後即可開始使用新版App，無需再重新綁定卡片。配合新版本上線，舊版App將於今年4月底終止服務。

LINE Pay也表示，為鼓勵用戶體驗LINE Pay App，新版App釋出後至3月13日止，凡下載登入成功即享有50元優惠券，回饋並感謝LINE Pay用戶長期以來的支持與喜愛。