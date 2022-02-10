台北市長柯文哲昨在防疫記者會中鼓勵民眾快打疫苗，卻因一句「打疫苗還會死掉，算他運氣不好」引發抨擊。對此，台北市議員游淑慧今日怒轟，柯市長講出這樣的話，讓人實在匪夷所思、驚呆了，應向所有疫苗受害者、受害家屬道歉。

游淑慧批評，柯文哲本身是醫生，會說出這種想法「完全沒同理心、有點在說風涼話」，不知道是對方天馬行空，還是心裡真的是這種想法？

「打疫苗出事算你衰、卡歹運？」游淑慧說，若一切都靠運氣，是不是打疫苗前點個光明燈、擲筊，為什麼還要有疫苗救濟制度？她批評，柯市長的話讓人難以接受，應該向所有疫苗受害者、受害家屬道歉。

對此，台北市副市長蔡炳坤上午視察松山捷運站疫苗接種站時替柯緩頰，表示市長講話比較直接，但現階段仍鼓勵大家接種疫苗，北市目前在地接種第1劑達到91％、第2劑84％、第3劑也有接近3成，疫苗開出來的量是全國最多，下周將有29萬多劑要接種。

蔡炳坤指出，市長是鼓勵大家能夠把疫苗接種好，雖然接種後不表示不會確診，但死亡的機率非常少，「市長講的運氣不好，意思是機率很少，用比較理解的心情來看待，接種疫苗可以保護自己也保護別人。」