近年各國戲劇作品精益求精，加上各種影視平台崛起，競爭非常激烈，而有劇情又有顏值的韓劇，始終保持著競爭力，捧紅許多男神、女神，他們無論五官還是妝容、穿搭，都持續引發模仿潮，女星郁方近日也來挑戰，曝光絕美側臉照，神撞臉「韓劇女王」宋慧喬，讓眾人驚艷不已。

如今重心多半放在家庭的女星郁方，仍不時會透過社群分享生活及心情，昨天她開啟了個人新挑戰，曬出自己梳妝打扮後的側臉照，抓好了角度，配上女神宋慧喬的劇照，寫下：「我只問你們像～不～像～～～『台灣會喬』」，沒想到相似度意外地高，引來網友圍觀討論，紛紛讚美：「真的很『會喬』」。

照片中郁方蓄著耳下短髮，燙成微捲並染成茶色，加上本身膚色白皙，跟宋慧喬在《男朋友》中的造型類似，網友也覺得頗像，開玩笑問：「左邊是你，右邊是誰？」，郁方笑回：「其實是同一個人」，有人嘴甜說是喬妹在學郁方，讓郁方開心回應：「我要寄存證信函給她」，說到模仿韓星，不禁想到藝人梁赫群，不少人急tag「台灣孔劉」參戰，想看兩人比個高下。

郁方「神撞臉」宋慧喬，不只網友關注，她的星友們也有感，賈永婕抱持中肯態度表示：「不好說」，美女主播蕭彤雯則大讚：「根本就是！」，李佩甄也來留言：「你真的很會喬～～角度拍照」，引發網友笑問郁方到底哪裡會喬？郁方本人親回：「老公忘記回家，小孩忘記寫作業，公公婆婆忘記給紅包，都可以找我來喬喔！」，機智對話笑翻眾人，紛紛認證「果然是『台灣會喬』啦！」。