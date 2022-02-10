藝人小亮哥的小舅子林俊名經營遊戲公司，涉嫌藉口前景看好，要投資AKB48偶像咖啡廳等周邊代理等，招攬投資借款250萬元，事後無法還款而挨告，台北地方法院考量林男將詐欺所得款項全部清償，依詐欺罪判刑2年，緩刑4年。可上訴。

本案是因香港「老行家」代理商周書正，以及吳姓金主等人提告指控，林俊名打著藝人小亮哥的名號，到處宣傳自己的「优戲數位娛樂」公司前景看好，不僅有AKB48偶像咖啡廳業務及周邊商品代理，招攬投資或借款。周男、吳男各投資或借款150萬、100萬元。

周男等人指控林俊名事後還不出錢，還搞人間蒸發，檢方認為，林俊名明知公司虧損連連，員工薪資都發不出來等情事，無還款能力，卻以誇大不實的投資企劃對外遊說投資及借款，涉嫌詐欺罪嫌起訴。另小亮哥夫妻部分，罪證不足，給予不起訴處分。

台北地院認定林俊名以詐欺之方式騙取被害人金錢，所為實不可取，但他已將詐欺告訴人等所得款項全部清償，且犯後終能坦承犯行，將他判刑2年，且給予緩刑4年宣告。可上訴。