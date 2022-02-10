開學在即，不少學生忙著趕寒假作業，或是為下學期的課業做預習。根據一篇去年5月發表的美國研究指出，12到17歲青少年的重度憂鬱症發病率逐年上升；董氏基金會及專家皆建議，如能在開學時針對青少年進行「普篩」，可及早發現有憂鬱傾向的青少年，及時提供協助可避免症狀惡化、達到預防效果。

《美國醫學會期刊網路版》（JAMA Network Open）2021年5月刊登的一篇研究指出，12至17歲青少年的重度憂鬱症發病率，從2011年的8.3％增加到2016年的13％，其中僅有3分之1的青少年接受治療。

該研究由美國預防醫學工作小組進行，於2018至2020年間，將美國賓州14所學校、9至12年級共1萬2909名青少年隨機分配到兩組，一組進行病人健康問卷（PHQ-9）的普遍篩檢，另一組則進行學校的常規標靶篩檢（targeted screening）。結果發現，與標靶篩檢組相比，接受普遍篩檢的青少年被識別出憂鬱症狀的機率高出5.9倍，被確認需要治療的機率高出3.3倍，開始憂鬱症治療的機率高出2.1倍。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇分享，上述研究顯示憂鬱症「普篩」可及早發現有憂鬱傾向的青少年，運用或整合現有資源給予青少年及時協助，可避免憂鬱症狀惡化達到預防的效果。

青少年時期是人類發展階段中的身心轉型期，容易產生不同層面的適應問題。胡延薇指出，若學校能藉由憂鬱症普篩，找出高關懷族群並及時給予協助，化被動為主動，在輔導工作上有積極的意義。

目前教育部也已積極推動校園高關懷群的普篩，通常在大一新生入學後實施，藉此達到憂鬱與自殺的防治。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨認為，台灣除了在大學進行，也應該要在高中實施，學校可以和地區的醫療資源結合，雖然醫師進入高中校園不能直接開藥，需要由家長陪同孩子就醫，但此舉有利於憂鬱青少年的後續追蹤治療。

不過胡延薇提醒，即便施行普篩也是會有漏網之魚，青少年也要建立「檢視自身情緒」的習慣，並懂得適時紓壓維持健康身心，會是更好的防範方法。葉雅馨也建議，學校除了進行憂鬱症普篩，更要重視心理健康知識促進，老師和青少年要懂得辨識憂鬱症，適時尋求協助才能夠及時預防。

葉雅馨說明，成人憂鬱症較常以典型憂鬱症的形式呈現，像是情緒低落、常常想哭、沒胃口、常常有負面想法等，而青少年憂鬱症往往以非典型的形式呈現，主要可分成七種形態：1.身體出現很多小毛病、2.暴食／厭食、3.過度在意自己的身材、4.強迫性思考、5.恐慌、6.情緒起伏強烈、7.性格大變，父母較難覺察家中的青少年是處於叛逆還是憂鬱，反倒是老師較容易從眾中發現差異，同儕也相對容易發現自己的朋友是否與以往不同。