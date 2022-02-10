車子常開不容易壞？有網友提出自己的觀察，他在臉書社團看到不少高里程的車都沒什麼問題，反而有些低里程的車時常被放到壞掉，讓他不禁好奇詢問，「車子常開是不是比較不會壞？」

一名網友在PTT上發文表示，他很喜歡車子，所以加入了許多相關的臉書社團，他在滑這些社團的時候發現，很多里程數高的車，里程數一年平均開到2-5萬公里，都只換耗材為主，變速箱、引擎等都沒甚麼問題，反而有些里程數低的車，里程數一年平均開1萬公里以內，時常哪裡怪怪的、哪裡壞掉，好像都是放到壞，讓他不禁好奇「車子常開是不是比較不會壞？」。

貼文引起兩派網友論戰，許多人和原PO持不同看法，「車子很多東西的更換週期都是算時間而不是里程」、「現在造車技術，零件故障是看年限，不是看里程」、「想太多，同一輛車、同價位，你要高里程還是低的？」、「看廠牌，也有廠牌不耐高里程」、「跟開車習慣比較有關」、「車少開但半年就保養一次的話應該還好吧」、「如果單純少開保養也正常當然低里程好」。

其他網友則表示，「不動會生鏽，但鐵杵還是會磨成繡花針，剛好就好」、「車就是車，時間或里程到了，該壞的都差不多」、「都不開也會壞，一直開也會壞，還是想開就開吧」。