宜蘭縣政府為改善縣內重點道路，向中央爭取經費獲4.7億餘元補助，加上地方自籌，以總經費6.2億餘元針對三星鄉宜47線等6案改善，今天（10日）縣長林姿妙前往宜蘭市南橋路改善工程現場視察，工程將整合台電纜線地下化等，以提升抗災能力與城市景觀。

縣府交通處表示，目前推動的道路改善工程除了宜蘭市宜16線（南橋路）及三星鄉宜47線（健富路2段）已開工施作外，壯圍鄉宜18線拓寬工程、頭城鎮宜1線、蘇澳鎮宜58線，以及橫跨員山、三星、冬山、羅東的宜61及26線改善工程，將在今年度持續改善。

今天林姿妙視察的南橋路改善工程，是縣府獲交通部前瞻基礎建設計畫補助，核定總經費3982萬元，縣府自籌758萬元，改善長度達1.2公里，去年10月工程開工，預計在今年7月完成。

交通處表示，下周台電將進場施工，工程主軸是整合台電電纜線地下化，以及台水老舊管線汰換與孔蓋下地作業、道路鋪面改善，全段設置LED路燈以改善夜間照明，因道路兩側有區域及農田排水系統，道路整建後較寬、較深渠道部分會增設護欄。

林姿妙表示，南橋路等道路改善工程希望能如期如質完工，要求完工後道路平整，讓用路人可以安心地走這條路，她也會持續爭取經費，改善縣內的道路與交通。