在滑冰界擁有「花滑王子」的日本好手羽生結弦受到大量關注，他在這次冬奧除了要挑戰奧運3連霸，還要力拼人類史上首個「四周半跳」。而今天他在長曲項目已完成賽事，未能順利做完四周半跳，獲得188.06分，以總分283.21分排在大會第4，除了錯失連霸美夢，也無緣任何獎牌！

yuzuru hanyu’s quadruple axel attempt at the olympics ice! #YuzuruHanyu pic.twitter.com/o1TCQI2HZw — sopi 三 ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ (@quaxelzuru) February 10, 2022

羽生結弦今天排在第17位出賽，他的終極目標就是奪下冬奧3連霸，並完成滑冰史上首次的四周半跳高難度動作，在賽前他就頻頻練習，果然在今天的比賽中再次挑戰，但仍未能完成動作，最後在長曲拿下188.06分，加上短曲的95.15分，奪下總分283.21分。

羽生結弦賣力演出(美聯社)

羽生結弦在前兩次執行動作都摔倒，其中包括超高難度的四周半跳，但經驗豐富的他馬上調整回來，在後面穩定發揮，被扣2分後拿下188.06分(技術動作99.62分、節目表現90.44分)，而他後面7位選手各個實力強勁，有同胞鍵山優真、宇野昌磨，還有在短曲打破世界紀錄的華裔好手陳巍。

羽生結弦貼地進行動作(美聯社)

接著韓國選手車俊煥拿到182.87分，而第22位登場的宇野昌磨在本場拿到187.10分，強勢將羽生結弦拉下龍頭寶座，鍵山優真則持續飆破本場分數，豪奪201.93分(技術動作107.99分、節目表現93.94分)，立刻搶走宇野昌磨王位，最後則輪到壓軸大魔王陳巍。

空中旋轉跳躍(美聯社)

陳巍拿出前一場比賽的氣勢，奪下218.63超高分，加上短曲分數拿到332.6分，一舉超前所有人拿下金牌，現場觀眾也陷入瘋狂，這場滑冰長曲大戰隨之畫下句點，而鍵山優真、宇野昌磨分別獲得銀牌跟同牌，備受期待的羽生結弦僅牌第4，非常可惜！