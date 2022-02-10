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中共中央網信辦官網「網信中國」10日消息，中央網信辦1月28日會同國家發改委、工業和資訊化部、市場監管總局召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會，引起熱烈迴響。近日，中國網信網訪談部分網信企業負責人，大家一致認為，此次座談會讓網信企業更加清醒認識發展形勢，更加堅定發展信心，要緊緊把握發展機遇，發揮創新優勢，在深化改革中提質增效，為推進網路強國建設、全面建設社會主義現代化國家作出應有貢獻。

騰訊公司董事會主席兼執行長馬化騰組織學習座談會精神。他表示，從中再次感受到中共中央對互聯網行業發展工作的重視和關心，這是一份面向當下的溫暖和鼓舞，也是一份面向未來的責任和使命。未來，騰訊公司將持續呼應國家與時代需要，堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

360集團創始人、董事長周鴻禕說，360將主動對標監管政策，提高安全、合規發展的能力，全面轉型為數字安全企業。

太極股份總裁肖益認為，中國互聯網企業仍處於戰略機遇期。不斷做強做優做大中國數位經濟的政策導向將持續得到加強，互聯網企業在其中大有可為。互聯網企業「走出去」、推動國際國內雙循環，也存在巨大空間。

小米集團合夥人、總裁王翔表示，「中國互聯網領域法治不斷健全、監管不斷完善，為互聯網企業高品質發展提供有力保障和新的發展機遇。小米將抓住發展機遇，利用好法治化建設營造的良好發展秩序，不斷加大研發投入，在智慧硬體、智慧汽車等領域深耕，為中國智慧製造產業、網路強國貢獻自己的力量。」

阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇表示，阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台使用者；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。

「互聯網聯通一切的社會功能，決定著其自身具有較高的社會價值，理應承擔更多的社會責任」，愛奇藝創始人、執行長龔宇表示，作為網路視聽龍頭平台，愛奇藝將繼續積極參與國際傳播，講好中國故事，推動文化出海，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象。

字節跳動董事長張利東認為，此次會議給了企業更明確的方向感。下一步，字節跳動將在前期主動調整業務方向、目標，以及公司內部架構等工作基礎上，聚焦主業，發揮技術優勢，在2B、VR等領域持續發力，並積極開拓全球市場，依靠產品和服務，與國際大公司開展競爭，獲取更大規模的用戶和市場。

京東集團總裁徐雷表示，「京東始終把科技強國、實業報國銘記在心。將按照此次會議的安排部署，加強合規能力建設，堅定發展信心決心，聚焦實業、做精主業，加大科技創新投入，助力網路強國建設和高品質發展，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕，以實際行動回報黨和國家、回報社會和人民。」