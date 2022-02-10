UH-60A/S-70「黑鷹」（Black Hawk）直升機變身無人機

1架美國UH-60A/S-70「黑鷹」（Black Hawk）直升機藉由自動駕駛系統，5日首度在肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）不靠任何駕駛員，飛行了30分鐘，接著又在7日試飛了1次。

據《防務新聞》（Defense News）和CNN新聞網9日報導，美國國防高等研究計劃署（DARPA）說，這是「駕駛艙機組人員工作自動化系統」（Aircrew Labor In-Cockpit Automation System，ALIAS）計畫的一部分。

官網上說，相關計畫在於利用「可拆裝套件」，讓既有的軍機自動化。而直升機所利用的，是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的塞考斯基（Sikorsky）MATRIX自動化技術。

It might look disconcerting to see a @LockheedMartin Martin @Sikorsky Black Hawk helicopter flying itself...but, don't worry, we've got this! DARPA's ALIAS technology just enabled the first ever flight of this iconic chopper…with nobody onboard. https://t.co/El9GkznLmw pic.twitter.com/TvxrmHQVLH — DARPA (@DARPA) February 8, 2022

For the first time, a Black Hawk helicopter completed an autonomous flight without anyone onboard.



Learn more about this history-making flight: https://t.co/f4mpTN88nd@DARPA pic.twitter.com/VSgn1XFXpo — Sikorsky (@Sikorsky) February 8, 2022

此外，國防高等研究計劃署戰略技術辦公室（Tactical Technology Office）專案經理楊司徒（Stuart Young）說，這是自動化軟硬體的獨特結合，會使飛行更聰明也更安全。聲明中說，ALIAS計畫結合了近50年來自動化系統的大量進步技術。他強調，如這次所用的「黑鷹」直升機，自動化軍機有助於駕駛更能完成任務。

此外，楊司徒指出，美國陸軍利用ALIAS，將擁有遠比現在更大的作戰彈性。他說，這包括無論有沒有駕駛，還有在各式艱困的環境下，都有日夜隨時可作戰的能力。