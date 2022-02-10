取自總統府錄影畫面

蔡英文總統今天表示，資通訊科技的進步，不僅提升民眾生活品質，也提高整體社會的應變能力。政府將會在今年成立數位發展部，最重要的任務就是推動數位轉型，並且讓臺灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。她也承諾，政府會繼續投入更多資源，跟大家一起來努力。

110資訊月傑出資訊人才獎得獎者暨主辦單位代表信驊科技公司董事長林鴻明、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢及資訊月活動委員會主任委員劉瑞復等人，今天由經濟部次長林全能陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示，每年一度的資訊月活動，是呈現臺灣整體資通訊產業成果的重要平台，讓大家能共同見證臺灣資通訊產業的創新研發能量。因為疫情的關係，這次資訊月採取線上舉行，目前還在持續進行當中。

她鼓勵民眾一起來參與，了解在大環境的衝擊之下，臺灣如何應用科技來回應各種問題和挑戰。每年資訊月都會進行傑出資訊人才的選拔，她除恭喜所有得獎人獲得這項榮耀，也感謝大家的努力，帶動臺灣資通訊領域在各方面的重大進展。

蔡英文提到，今年有許多得獎者都與政府積極推動的六大核心戰略產業的項目相關，包括半導體產業、雲端服務、大數據應用、以及精準醫療等。她感謝所有得獎者讓臺灣在全球產業鏈占有關鍵地位，且持續在數位應用的領域，創造出更多新的機會和可能。

她舉例，像是將數位科技應用在醫療預測及診斷、災害預測及防治，甚至是應用在地方創生，輔導企業轉型。資通訊科技的進步，帶來的不只是產業上的成就，更能透過科技解決問題，提升民眾生活品質，也提高整體社會的應變能力。

蔡英文強調，臺灣的資通訊產業，在近幾年來有非常關鍵性的進展。政府將會在今年成立數位發展部，最重要的任務就是推動數位轉型，並且讓臺灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。要完成這個目標，需要所有人的支持，她也承諾，政府會繼續投入更多資源，跟大家一起來努力。