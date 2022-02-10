中市為改善產業用地缺地，潭子聚興產業園區台糖用地將於上半年招租。（台中市政府提供）

台中市潭子聚興產業園區於2012年啟動以來，經歷可行性規劃、開發計畫、環境影響評估、農業用地變更等各項法定書件審定，積極與台糖公司洽談土地提供作園區開發使用，於2019年取得台糖公司同意合作開發，並於同年12月開始園區工程施工，目前園區已完成90％以上地下維生管線埋設及排水設施，產業用地已可供指定建築使用，並已完成12塊預售土地的產權移轉，目前已有2家廠商申請建照中。

經發局長張峯源說，園區除計畫要求開闢北側聯外道路外，經地方積極爭取及經濟部工業局同意補助工程款，今年度將啟動拓寬園區南側的潭興路一段258巷道路，將原有4至8公尺寬度不等的道路，興闢為10公尺寬道路，並規劃於緊鄰大漢技術學院側增設人行道。

張峯源指出，道路拓寬後除連貫園區南北側道路外，也提供校區學子安全的步行空間，搭配未來將開通的國道4號潭子段匝道，將大大強化園區附近的交通與產業發展。今年度上半年移轉屬台糖公司所有約6.6公頃產業用地辦理招租，可同步建廠加速營運，未來發展可期。

經發局強調，目前屬台糖公司所有土地已可供建築使用，預計2月底前提供土地謄本資料請台糖公司研議招租作業。相關招租資訊，將於經發局潭子聚興產業園區網站更新以供查詢，敬請有意願廠商多加關注。