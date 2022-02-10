樹德家商參與台灣燈會。(校方提供)

樹德家商參與台灣燈會。(校方提供)

樹德家商參與台灣燈會。(校方提供)

樹德家商參與台灣燈會。(校方提供)

「2022台灣燈會在高雄」已於「愛河灣」及「衛武營」雙燈區登場，樹德家商廣告設計科年年製作花燈參與盛會，今年創作的「萌虎添藝」花燈，率先於1月中旬在樹德家商拾穗走廊亮相，小老虎呆萌可愛的模樣讓人忍不住駐足觀賞。

樹德家商廣告設計科今年禮聘曾獲燈王寶座的莊佰鎮老師及其團隊教導學生花燈製作的技巧及經驗傳承。莊師不藏私，帶領學生一步一步實際練習，學生在操作過程中技巧由陌生到熟稔，除了大呼有趣之外，也格外有成就感。

樹德家商校長陳清美說，因疫情改為線上授課影響學生的實作經驗，本學年恢復實體上課後，廣設科老師在教學上融入多元實作，除了邀請業界菁英人士協同教學，更積極以競賽提升學生專業能力及實戰力。

今年的「萌虎添藝」花燈結合了各種技藝巧工，設計出別緻的老虎造型，3隻老虎分別代表「美術、音樂、舞蹈」藝術領域，藉此象徵高雄市及樹德家商在新的一年裡如虎添翼，不斷創新求變。