春節連假過後，不少人都會胖了一圈，甚至出現便秘問題。近日營養師高敏敏表示，便秘太嚴重千萬不要硬大，因為上廁所太用力，可能會引發心肌梗塞風險，最好還是透過飲食改善，並分享高纖清腸菜單。

營養師高敏敏在臉書粉專提到，民眾若出現便秘問題，可以嘗試她分享的清腸菜單，早餐吃「地瓜＋高纖豆漿＋蔬菜沙拉＋奇異果」；午餐則是「蕎麥麵＋豆乾＋海帶＋百香果」；晚餐「糙米飯＋毛豆＋地瓜葉＋黑棗」，除了原型食材外，也可適時補充高纖食品做輔助，能幫助緩解宿便問題，例如奇亞籽、洋車前子、纖維粉、標示高纖及含纖的食品、飲品都是不錯選擇。

不僅如此，還要多補充水分，養師高敏敏形容，腸道就像滑水道一樣，如果沒有水，糞便就會卡住，因此每天至少喝2000到2500毫升的水，幫助順暢也能加速代謝，建議小口小口的喝，身體更好吸收，不過有些人雖吃很多蔬果，但仍有排便不順的問題，那就是可能缺乏油脂，油能幫助潤滑腸道，讓糞便更滑順，可選擇橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油、藻油等，或一天吃一小把堅果，取代生活中所需油脂。

營養師高敏敏提醒，除了靠飲食改善外，還要搭配運動，例如，三餐飯後快走10分鐘，或下班後走路、爬樓梯15分鐘。此外，民眾若有便秘問題，上廁所千萬不要過度用力，容易引發心肌梗塞風險，尤其長者、血液循環不好、有高血壓、心血管疾病者更要注意，因為用力憋氣排便時，肌肉強力收縮、腹壓增高、動脈血壓及心肌耗氧量也因此增加，容易誘發心絞痛、心梗，甚至導致腦溢血、猝死。