寒假即將結束，明(11)日將是國中以下(含國中)學校開學日，然而學校營養午餐用蛋是否足夠也讓各界關注。農委會表示，目前蛋的供應量足夠，若蛋需求缺口再擴大，學校也可以用水產類、肉類來暫時取代，在氣候逐步回暖以及進口蛋支援下，預計3月初整體蛋量供應就會上來。

根據慣例，團膳業者的學校營養午餐菜單年前會讓學校審核，農委會日前表示，食品加工用液蛋會調度給超市和傳統式市場，然而開學將至，營養午餐的用殼蛋是否足量供應各界關注。

農委會副主委黃金城表示，開學後用蛋量預估上，學校營養午餐使用總量約2000箱左右，每箱為200顆，供應量基本上足夠，對營養午餐影響不大，農委會也將協調優先供應給學校午餐。假如開學後幾周缺蛋較多，調配上也可以用其他食品如水產類、肉類來取代蛋白質來源，而且學校也不會每天都用到蛋。

黃金城指出，營養午餐菜單的確已經被學校審核，但仍會考慮到價位、取得是否方便等因素，而且菜單是整體性而非絕對，還有調整的空間，初估3月初蛋的量就會上來，原因包含氣溫回暖，蛋雞產蛋率就會走向正常，3月初進口蛋供應量也會跟上來。

有餐飲業者說，無論蛋如何調度，都希望缺蛋現象能儘早回穩，有用蛋需求的產業其實都在共體時艱，「其實很多地方還是買得到蛋，只是買不到便宜的蛋」。