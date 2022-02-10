現代人家中的廚房多是瓦斯爐，一名網友分享家裡的爐灶說，這除了能做飯之外，餘火也可以用來烘乾碗盤，一機多用超省電，不知道大家有看過灶嗎？不少網友看完回憶湧上心頭，紛紛喊話說小時候阿嬤家裡有，以前確實都是這樣烘碗，甚至連洗澡水都是這樣燒的。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，有人家裡還有這種古老烘碗機嗎？不僅可以用來烘乾碗筷，還可以用來蒸煮食材、大火爆炒，靠著「一機多用」把家裡的電費與瓦斯費都省下來了。從照片中可見，所謂的古老烘碗機其實就是「爐灶」。

不少網友看了以後直呼，阿嬤的爐灶應該是四、五與六年級生的回憶吧？當時煮飯完灶的餘火除了用來烘碗之外，也可以用來烤番薯，現在可能要去鄉下一點的地方才會有了，多數的年輕人恐怕都沒有看過。「老宅才有這種灶」、「小時候在山上都要負責撿柴給媽媽燒飯，連洗澡也用這個煮熱水」、「以前阿嬤也都這樣烘碗筷無誤」。

也有網友好奇詢問爐灶的原理，對此，原PO也留言解釋說，要起火必須要燒柴，而木頭的部分多是去木材行撿的，至今沒遇過無柴可燒的狀況；另他也表示燒柴也不會室內滿滿都是菸，因為有接特殊的煙囪，會往外排的。