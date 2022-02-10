保險公司替銀行養電銷人員，現在要銀行把「錢吐回來」。保險局已明令各壽險公司「自清」，若有替銀行電銷人員支付營業設備費用、人事費用者，必須要求銀行將此費用退回，且從2020年起回頭追溯五年，即2016年到2020年、包括2021年仍未結清的費用都要退回保險公司，列為特別盈餘公積。

且若銀行不肯還錢，保險公司必須將銀行名單交到保險局，由保險局出面追討。

保險局也要求各保險公司清查四種違規態樣，4月底前自行改善完畢，若之後再被檢查局查到未改善，將加重處罰，但若在被金檢查到前已改善完畢者「既往不咎」，即未來就不再針對過去這四種缺失開罰，已被金檢查到的公司則視改善情況酌量懲處。

四種違規態樣，一是銀行聘宣的電銷人員，且由銀行負管理職責，但卻由保險公司支付營業、設備、人事等相關費用，這部分必須要求銀行歸還2016到2021年之間的相關費用，若銀行不肯還錢，保險公司必須將名單提報保險局，由保險局以管理保經代通路方式，要求銀行還錢，保險公司拿回費用要全數列為特別盈餘公積，只要保單損失率過高有虧損時，才能向保險局申請動用，彌補保單虧損。

保險局表示為何是追溯五年，即是有公司表示此違失歷時已久，有些單據已找不到，所以依稅法要保留單據五年的年限，從已完成財報的2020年回推五年，計算要歸還的費用。

違失第二到第四項不用歸還費用，但必須限期改善，第二種違失是保險公司聘用的行銷人員，去登錄為銀行的電銷人員，以取得銀行的客戶名單，並以該銀行名義行銷，保險公司支付自己員工的人事費用外，再額外給付佣金給銀行，同樣被視為「扭曲」、規避法規，必須改善，但銀行不必返還費用。

第三種違失是銀行寄送相關電子廣告或文宣，帶到保險公司的名字，即依件數計算佣金，保險公司則以廣告費用列帳；第四種是保險公司以「教育」或「培訓」費用，支付給銀行通路，以補貼佣金等，亦都要在4月底前改正。