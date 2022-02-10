台灣啤酒英熊職業籃球隊10日宣布SBL台灣啤酒籃球隊現年25歲、7呎1吋(約216公分)大洋將多拉摩爾(Doral Moore Jr.)即日起加入T1台啤英熊隊。多拉摩爾於2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊，截至1月23日，出賽12場比賽，平均16.3分、13.3籃板、2.8阻攻，並獲得SBL第四週單週最佳球員，七呎身高於禁區肆虐，為SBL各隊相當頭痛的對手之一。

台啤英熊總教練楊志豪表示：「多拉摩爾身高上的絕對優勢，更能鞏固團隊籃板球，以及分擔士東在禁區的壓力和上場時間，很期待他在場上的表現。」對於與隊友蓋樂威先後加入T1台啤英熊，多拉摩爾表示：「很開心可以繼續和蓋樂威同隊，雖然這週和團隊配合時間不長，但訓練效果非常好且有效率，我很有信心我的加入能提升台啤英熊的戰力。」

多拉摩爾將於12日客場對戰台南台鋼獵鷹首度登錄出賽。台啤英熊將於19日、20日睽違9周回到主場，於台北和平籃球館舉辦「Up直播x無限唱癮節」主題週活動，邀請金曲得主韋禮安、Leo王擔任賽後演唱嘉賓，單場票已於FamiTicket開賣。

SBL台灣啤酒籃球隊原先兩名外援蓋樂威、多拉摩爾先後調至T1台啤英熊隊，球團隨即於過年前確認兩名外籍補強，並保證皆能趕上SBL 3月下半季賽事。首位抵台洋將為先前於17季效力過台灣啤酒籃球隊的巴克利(Kentrell Barkley)。

現年25歲，身高188公分的巴克利於2019年SBL首次舉行之「洋將選秀會」中，成為SBL史上首位外籍選秀榜眼。當年巴克利表現相當亮眼，以平均19.1分、8.4籃板、3.2助攻與1.3抄截的好成績，拿下該季年度最佳洋將、年度第一隊雙料大獎。因為喜歡台灣食物、相當融入台灣生活。

而有「巧克力吐司怪獸」之稱巴克利，除了個人能力勁爆之外，團隊配合意識相當高，符合台灣啤酒傳統團隊球風，對台灣啤酒朝向三連霸之路有相當大的幫助。對此台啤英熊總經理哈孝遠表示：「我們一直將T1、SBL雙冠軍作為今年的目標，目前的補強和調度對兩隊的戰力都有相當正面的影響，兩隊的教練團包含豪哥、三哥兩位總教練都非常辛苦，很期待下半季兩隊的比賽，也歡迎球迷進場持續支持我們。」SBL台灣啤酒將於3月5日下午3點於輔大中美堂對戰裕隆納智捷。