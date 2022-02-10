女性消費力不斷提升，據Gogoro銷售數據顯示，去年售出超過2萬6000輛Gogoro VIVA MIX系列車款中，女性購車佔比將近六成，其中21歲到35歲族群佔比40.23%，36歲到45歲族群佔比30.97%。情人節將近，Gogoro 瞄準女性市場推出Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版，以神秘多變的漸層設計，滿足女性多變的個性化需求。

Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版售價7萬8980元，標配包括鋁合金Y型置物架（價值1980元）、Gogoro 靈魂紫專屬安全帽（價值1280元），讓女性車主以獨特風格、魅力登場。而POP個性化配件系統也推出多款紫色系新配件，提供現有Gogoro VIVA MIX車主加裝，為愛車增添個人風格。

此外，Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版亦搭配專屬Purple Soul靈魂紫的開關機音效，展現屬於自己的混音色系；更可透過專屬Purple Soul靈魂紫限定Gogoro App主題介面進行多項設定，想怎麼變，就交給當下的心情決定。