高雄一名小模缺錢上網找「Sugar Daddy」，到摩鐵赴約竟慘遭陳姓男子下藥性侵、拍私密照和性愛影片，小模友人透過手機定位趕到旅館救援，發現小模神智不清，立刻帶著小模去報警。檢警發現，陳男下藥迷姦小模後還拍下裸照，高雄地檢署偵結後依性侵等罪將陳男起訴。

41歲陳男去年9月11日在「台灣甜心包養網｣上認識小模，兩人談妥性交易1次1萬5000元，兩人約好到三民區某間汽車旅館碰面。小模單獨赴約、進到房間後，喝下陳男摻入FM2的紅酒後不醒人事，遭陳男性侵。

小模出發前，曾向李姓女友人透露要去找乾爹，為了確保安全，小模事先打開手機定位，讓李女能隨時掌握行蹤。李女當晚連繫不上小模，相當擔心，觀看手機定位資訊直接殺到摩鐵。

李女等人到場時，當場撞見陳男攙扶神智不清的小模正準備退房，立刻衝上前質問，還逼得陳男交出手機。李女檢視陳男手機，發現小模神智不清遭拍大量私密照和性愛影片。陳男當場表明想用4000元和解，李女直接拒絕，堅持帶小模到派出所報案。

檢警前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸。陳男坦承下藥，但否認性侵，還強調照片和本人差很大，辯稱在紅酒裡摻藥是為了助興。但檢方認為FM2是俗稱的強姦藥丸，不採信陳男說詞，偵結後依強制性交、毒品等罪將他起訴。