蔡政府開放福島食品進口 楊志良轟：台灣朝向絕子絕孫更進一步

行政院宣布解除福島5縣食品管制，立法院國民黨團今召開「政府宣布開放核災食品進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，前衛生署長楊志良痛批，福島食品進到台灣，讓台灣又朝絕子絕孫前進一步，並怒轟國民黨無法讓這麼爛的行政院長蘇貞昌、蔡政府下台，就是阻礙國家進步。

立法院國民黨團召開「捍衛國人健康 政府宣布開放核災食品進口 對國人健康之影響與危害」公聽會，總召曾銘宗（中）主持會議。（王英豪攝）

2018年反核食公投領銜人郝龍斌強調，主張明確標示食品來源是福島五縣，並且呼籲各地方政府應加強查察、落實源頭管理，強調保障民眾食安不分藍綠，希望朝野縣市首長都要一起來做。

楊志良痛批，福島食品要進來就是絕子絕孫的一步，核食按照國際最高標準，但戴奧辛、環境賀爾蒙、殺蟲劑、除草劑、塑化劑、空污、重金屬土地污染等每一項都按照國際標準，但這些加起來就是絕子絕孫。

楊志良指出，台灣男性的精蟲數每年減少1％且不可逆，女性超過33歲後生育率大減，女性平均初婚年齡是30.2歲，只有3年適合生育，台灣每7對夫婦就有一對不孕症，台灣生育率「生不如死」也已成為常態，那不是絕子絕孫嗎？現在增加核食就是最後一根稻草。

楊志良直言，行政院長蘇貞昌說國民黨擋福島食品是阻礙國際進步，「國民黨為何阻礙台灣進步？因為國民黨這麼爛，無法把爛的行政院長、蔡政府下台」，這種不要臉的政府，國民黨無法讓它下台，就是阻礙國家進步，蔡政府是無恥政府，只會大內宣、洗腦，蘇貞昌是個爛人，也全世界最不要臉的人。

台30多年的日籍資深媒體人早田健文認為，對日本政府以政治手段施壓台灣開放進口福島食品表達歉意，而台灣目前僅止於討論國內的配套措施，但其實換個角度來看，日本才是產品賣方，有責任提供食品輻射值資料以及後續檢驗費用，「很可惜現在看不到日本政府做這些」。