周五下午將舉行線上法說會的華邦電(2344)公布1月營收86.90億元，月成長0.97%，年增25.89%，續寫歷年同期新高。

華邦電將舉行110年下半年度法人說明會，將於會中就公司110年下半年度財務數字與營運概況做說明。法人預計除了記憶體價格與供需的變化之外，華邦電今年的營運狀況預計也將會是關注的焦點。三大法人連2日合體敲進，共買超4.8萬張，光外資兩天就買超3.82萬張，周四股價表現，中午12點上漲2.46%或0.8元，報33.35元，股價呈現連3紅，劍指34.05元之前波高點。

客戶庫存調整告一段落，加上長短料干擾趨緩下，華邦電看好今年利基型DRAM市況，預估2022年利基型DRAM價格不會比2021年差，帶動營收水漲船高。展望今年，預期NOR Flash市況仍穩以及DRAM價格可望於第二季起重啟漲勢，另外，旗下MCU廠新唐(4919)收購日本Panasonic旗下半導體事業的效應可望持續，有助改善產品組合，利於後市營運動能。

擴產進度方面，華邦電高雄新廠預計今年1月裝機，第三季可小量投片，最快12月可達到月產能1萬片，將導入以25S奈米製程生產DDR3，將開始貢獻業績、壯大市占版圖。