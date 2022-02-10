行政院人事行政總處人事長施能傑基於個人生涯規畫，日前已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，今卸任後將重返政治大學任教。行政院發言人羅秉成表示，蘇揆盡管萬般不捨，仍然准辭，並感謝施人事長協助催生行政院組改等貢獻，接任人選由人事總處副人事長蘇俊榮升任。

蘇貞昌今於行政院會表示，今天是施能傑任內的最後一天，明天將重返政大任教，施能傑任期5年8個月，是近30年來任期最長的人事長，從人力資源領域的專家進入政府部門，發揮所長，運用豐富學術經歷完成艱鉅任務，以靈活運用代替僵化管控，協助催生數位發展部、完成公務人員加薪等。

蘇貞昌說，施能傑是學界知名的教授，學以致用，感謝其在內閣發揮所長，讓行政院施政可順利推動，尤其是協助催生設立海洋委員會與數位發展部、軍公教調薪。

對於行政總處人事長遺缺，羅秉成表示，將由蘇俊榮升任人事長，今天下午將會發布新人事令。

至於行政團隊是否有微幅調整的規畫，羅秉成說，目前為止，沒有其他人事異動規畫。