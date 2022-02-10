新北八里昨天有3隻海豚擱淺，生命跡象穩定，經獸醫師檢查確認為2母、1公，其中1隻初期懷孕，胎兒有心跳，距離分娩還有一段時間，目前3隻海豚健康狀況尚可，但內臟周邊皆有氣泡，將持續觀察，此外，可能因情緒緊張，至今尚未進食。

新北市政府動物保護防疫處昨天上午8點接到民眾通報，八里安檢所旁有3隻鯨豚擱淺，經查為活體糙齒海豚擱淺，體長約200公分至210公分，屬成年海豚，研判可能是小群體，在追逐或追食過程中不慎進入淺水區，初步檢查生命跡象穩定、健康狀況尚可，原預計當場野放，但因風浪過大，決議擇日再野放，立即派遣管制車進入，約傍晚5點多送達基隆八斗子救治站安置。

基隆市政府海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，救援第一現場較為緊急，對性別初步判斷並未正確，詳細檢查後，昨晚確定為2母、1公，其中一隻腹中有胎兒，深夜進行超音波檢查後，為初期懷孕、胎兒心跳正常，距離分娩還有數個月時間，暫時不會生產。

蔡馥嚀指出，昨晚特別針對3隻海豚進行超音波檢查、聽力測驗，主要確認反應是否有問題，從血液、超音波檢測看出情緒緊張、內臟有氣泡情形，其他皆正常，但目前尚未進食，將持續觀察，待狀況好轉才會決定野放時程，團隊會細心照料，依海豚身體檢驗報告進行判斷。

八斗子岸置中心平時為基隆海洋生態教育中心，遇到海洋生物擱淺、受傷等，需進行救援時，可設置2處大型安置池，內有設施直接抽取海水，並由專人照護，待狀況好轉後，直接派海巡船艇載送出海野放，是目前北台灣設施最佳的鯨豚救援場地，凡是有海洋生物遇到狀況，第一時間大多送往八斗子進行安置。