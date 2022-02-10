日本真子公主自2021年嫁給小室圭、脫離皇室身分，與夫婿移居紐約；如今卻傳出因小室圭簽證危機，恐面臨打包回日本的窘境。據日本《週刊新潮》9日報導，目前正為月底律師資格考試全力備戰的小室圭，卻因簽證將於7月到期，而尋求日本外務省的協助。一旦無法取得，夫妻兩人勢必得返回日本。

目前小室圭在紐約的「LowensteinSandler」法律事務所，擔任律師助理一職。除了正式工作外，還同時準備2月22日與23日的紐約律師資格考試。

日本真子公主自2021年嫁給小室圭、脫離皇室身分，與夫婿移居紐約。(圖/路透社)

根據紐約執業律師德永表示，小室圭可能還是使用發給留學生的「OPT簽證」(Optional Practical Training)。OPT簽證允許學生在畢業後仍可在美國停留1年，以尋找相關工作。2021年5月，小室圭自福坦莫大學畢業，這意味著最快5月、最遲7月，他就無法繼續使用OPT簽證待在美國。

為繼續留在美國，小室圭可以申請需要高度專業知識的H-1B簽證；但就他的情況來看，這勢必要有律師資格。不過，即使小室圭無法通過律師資格考試，還是可透過研究員等專業工作，來取得H-1B簽證。

021年5月，小室圭自福坦莫大學畢業，這意味著最快5月、最遲7月，他就無法繼續使用OPT簽證待在美國，真子也必須返回日本。(圖/路透社)

問題是H-1B簽證為抽籤取得，「中獎機率」更不到50%。或許因為這原因，「小室圭尋求日本外務省簽證諮詢的協助」。但是，由於事涉國家主權，成功的機率近乎於零。一旦無法獲得新簽證，小倆口最遲7月就得返回日本。