旭東機械（4537）公布2022年1月營收為2.09億元，月增24.75％、年成長9.65％。

顯示器產業為旭東耕耘許久之領域，展望2022年顯示器產業，由於疫情過後供應鏈長短料問題逐步緩解，將使市場需求回到正軌，加上電視面板價格下滑，有利於品牌衝刺出貨，預估2022年電視出貨量將成長3.3％。市場對於電視面板尺寸需求逐年放大，預估2022年電視平均尺寸將增加2吋來到52吋，預估大尺寸面板的面積需求持續成長，由於出貨量及平均尺寸同步放大，將促使相關廠商持續投資。

隨著面板製造商相繼轉往利基型、高附加價值產品發展，亦因中國政府補貼轉向，使中國面板廠由積極擴產轉為以提高獲利為主，使得面板製造商於2021年獲利普遍大幅增加，整體產業結構漸趨健康。近年相關廠商資本支出已非專注於衝次產能，而轉往提升自動化、加值化之相關設備，旭東多次獲得台、陸系面板廠最佳供應商，為全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比之優勢，因而陸廠普遍導入旭東的製造設備，預期旭東將持續受惠於顯示器產業之擴張。