台灣高鐵和平紀念日疏運期間，為加強服務旅客需求，經檢視運能調度後，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各列車將自12日（六）凌晨零時起開放購票。疏運期間總計5天（2月25日至3月1日）共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務。

台灣高鐵呼籲，旅客配合遵守中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引各項規定，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。

目前高鐵車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，旅客須將餐點攜帶下車後再行食用。

另外，台灣高鐵配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，特別於高鐵左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，巧妙展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，精心呈現「搭高鐵 遊高雄 賞燈趣」主題。

同時，台灣高鐵也規劃多樣化賞燈超值旅遊行程，包括，一、「高鐵飯店聯票」：精選高雄在地29家優質飯店，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，使用「T Express行動購票」App取票，加碼再贈TGo會員點數100點，各家飯店也提供不同的加碼優惠。以捷絲旅（高雄站前館）為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列3罐。

二、「高鐵假期」：專為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程，包括「高雄駁二．衛武營燈區．臺灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店2日豐富行」，全程專車接送，輕鬆享受賞燈樂趣。

三、「高雄餐盤發見計畫」：配合高雄市觀光局挑選之多家具米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。推薦選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票+住房，每人只需3850元起！另加贈飲料兌換券，並享飯店內餐飲85折。