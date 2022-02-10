波士頓顧問公司（BCG）發布最新的全球數位轉型調查報告顯示，2021年全球僅有三成五（35％）的企業達成數位轉型目標。然而只要數位轉型成功，企業不僅利潤平均增長率為其它企業的兩倍，更有兩倍的機會能夠延續所創造的價值。

BCG調查指出，成功轉型的企業透過數位轉型平均創造了21％的息稅前利潤（EBIT）增長率，而轉型滯後企業的EBIT平均增長率僅為10％。

BCG董事總經理暨全球合夥人徐瑞廷指出，數位轉型成功的益處，不僅是在短期帶來財務績效，而是讓企業在中期有能力擴展數位解決方案，超越技術層面的改進，進一步追求創新和成長。

2020年全球爆發冠肺炎疫情，催化了企業數位轉型浪潮。BCG於2020年進行的調查中，有83％企業認為是疫情敲響了警鐘，加速了數位轉型。然而，在疫情爆發一年後的2021年調查中，僅剩24％企業仍將疫情視為推動數位轉型的主要因素；而絕大多數企業76％推進數位轉型，則是因產業和消費者轉變、迫於成本考量、創新壓力以及營收因新業務管道有所提高。

BCG指出，轉型成功企業在後續進行永續變革的成功率，相較轉型滯後企業平均高出 1.5 倍。在營收達 250 億美元或以上的大型企業中，這一差距更上升到 2.1 倍，這突顯了數位轉型的巨大優勢。正如多位受訪的高階主管所說，達成數位轉型不僅是解決單一問題，更是賦能企業更快地接受新技術，並讓工作方式能跨區域實現規模化。

環境、社會、公司治理（ESG）目標，更已迅速成為企業規劃數位轉型時的關鍵考量。另依BCG 調查顯示，超過六成（62％）受訪者將ESG視為數位轉型的重點項目，或是制定數位化項目優先次序的首要考量。

在環境相關的目標上，受訪企業最重視的數位轉型項目分別為優化數位供應鏈、降低工廠和辦公場所的能源消耗，以及利用數據分析的能力減少浪費。BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融補充，「在布局數位轉型的同時，許多企業正在思考永續轉型，而有效運用數據的能力將是未來的決勝點。在BCG經驗裡，利用AI和數據分析，準確計算、預測及監控端到端的碳排數據，藉此優化營運流程並追蹤成效，就有機會帶來30％-40％的減排成果。台灣多數企業身處全球製造價值鏈上，打造組織以數據驅動決策的能力，實現智慧化和綠能化營運，將是當務之急。