67歲「永遠的東方不敗」林青霞1994年和香港富商老公邢李㷧結婚，2018年兩人傳出豪門婚變，林青霞拿了80億贍養費秘密離婚，但事後林青霞以8字回應：「我的家庭幸福美滿」，否認恢復單身。日前林青霞在微博拜年，還「翻牌」回應部分網友留言，有不少人向林青霞「求婚」，更有人寫下：「姐姐娶我，要不我娶姐姐也行」，林青霞回應：「你姊（姐）是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應了婚變之謎。

大美人林青霞早年周旋於秦漢和秦祥林之間，之後她受秦祥林溫情攻勢打動，一度傳出兩人訂婚又退婚，就當外界以為林青霞終將情歸秦漢之時，40歲的她閃電宣布嫁給富商邢李㷧，雖然男方外表不如秦漢或秦祥林帥氣，林青霞當時談結婚主因，表示：「因為他願意無條件的疼愛我。」林青霞也在實境秀《偶像來了》分享當年決定走入婚姻的想法，直言：「我在香港拍了十年戲，我每天就感覺好像在一個荒島一樣。我覺得我好孤獨我很想要一個港口，要有一個家。」

林青霞強調是有夫之婦。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞當時形容邢李㷧的出現滿足了她所有的安全感，老公當年全心全意地付出，讓林青霞義無反顧的決定跟這個男人共組家庭，「他有一個信念，就是對我好，就是天上的星星月亮，他都可以滿足你」，兩人婚後生下2女，2018年卻傳出有位A咖女星在聚會中爆料林青霞婚姻近況，脫口：「她離婚了啦！」

林青霞近年淡出演藝圈，2019年曾到印度旅行。（圖／翻攝自林青霞微博）

林青霞婚變風波後來越傳越大，還有傳聞指她與秦漢世紀復合，引發諸多討論，但林青霞後來正面回擊復合傳言「太好笑、太離譜」，認為這種流言應該沒人會相信，也強調目前家庭狀況無異狀，「幸福美滿」。今年過年，林青霞在微博分享美照，網友留言：「姐姐娶我」，她回：「不行啦」，又有人說：「姐姐娶我，要不我娶姐姐也行」，她強調自己是「有夫之婦」，透露了婚姻仍是現在進行式。

林青霞早年周旋在秦漢與秦祥林之間。（圖／中時資料照片）

另有人說：「青霞姐，你吃唐僧肉了吧，怎麼還這麼年輕漂亮，祝您虎年身體健康，萬事如意」，林青霞逗趣說：「你姊（姐）從來不吃人肉」，其他網友又留：「行山也要戴口罩喲！祝您虎年『虎背熊腰』體健如虎！」，她說：「你姊（姐）已經不向虎山行了」，也有人說：「如果姐姐可以回覆我，那我一定會開心到飛起來」，她回：「讓你飛得高高噠」，有網友祝福：「祝我姐新的一年文思泉湧，打麻將屢戰屢贏」，林青霞則透露：「你姊（姐）已經不打麻將了」。