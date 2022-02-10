星座運勢網站「星座朋友圈」分析，射手座、天秤座、處女座、雙子座天天都在做發財夢，卻總是沒有付諸行動，讓夢想難以實現，可能是因為半途而廢，或是錯過時機，導致錢落入別人的口袋中，總是無法賺大錢。

▍1.射手座

射手座很想要賺大錢，因此不願屈就於領死薪水的工作，他們總希望能靠投資、股票、創業等方式在短時間內致富，但往往很難獲得身邊的人支持，就算真的付諸行動，往往在半途就中斷，明明想要發大財，但卻很難好好執行，計畫總是胎死腹中。

▍2.天秤座

天秤座心中一直有發財夢，但又懶得執行，他們喜歡跟別人分享投資計畫，想要找人搭檔，然後心裡盤算著要把辛苦的事情都丟給合作對象做，企圖坐享漁翁之利。天秤座太好逸惡勞，希望有人幫他鋪好路，他只要等著數錢就好，偏偏世界上很少有這種好事，賺錢還是腳踏實地最好。

▍3.處女座

處女座做事前常常想太多，心裡有各式各樣大撈一筆的計畫，偏偏計畫敢不上變化，等到他們覺得計畫的各項細節夠完美了，能拿出手執行了，機會卻已經溜走。處女座最好改變自己的做事節奏，有想法就趕快執行，把握機會，才能順利賺大錢。

▍4.雙子座

雙子座很聰明，在剛執行時也充滿行動力，但他們就是無法堅持到底，明明一開始那麼熱血，彷彿脫胎換骨，周遭的人都要被他們認真努力的拚勁嚇到，等到過了一段時間，他們就忘記當初自己立下的承諾，然後一直洗腦自己「錢夠用就好」，有富翁夢，卻沒毅力堅持下去。