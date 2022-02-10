「印度神童」阿南德又有新預言，他表示在未來20年人們會活得相當困難，因為現代人在超市買到的食品，大多都是不利於健康的，呼籲大家要重視食品安全問題，否則一定會成為健康最大的殺手，甚至是徹底改變遺傳基因，若持續忽視食安，將會受到極大的懲罰。

阿南德（Abhigya Anand）8日在個人YouTube頻道《Conscience》提及，古印度的經典經文「Subhashita」來提醒世人反思現在的生活環境，包括食安問題及農業問題，阿南德說現代人買到的食品，有99%大多數都是不利於健康的，不論人們如何努力，得到的始終都不是純淨的食物，因此食物的來源及安全是最重要的問題。

阿南德指出，食物對人們來說，比昂貴的珠寶、鑽石還要來得重要，因為當一個人出現飢餓時，能救他一命的一定是食物，健康的食物可以保證一個人的健康，但金錢無法保證讓人不生病，呼籲現代人要看得長遠一點。

阿南德說，大家只知道在超市可以買到食物，但在食品背後的生產鏈，卻藏著商人的陰謀及金錢慾望，製造過程中可能會改變食物的基因。阿南德表示，購買食材別再只注意是否乾淨、有無過期，要多留意食品的本質是否安全無虞，是否含有有害成分？若呼略問題根本，一定會成為人們健康最大的殺手，甚至徹底改變人類的遺傳基因。

阿南德預測，在未來的20年人們會活得相當困難，特別是在食安部分，若人們不再做出改變， 將會受到極大的懲罰。

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