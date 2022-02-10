鴻海(2317)今（10）日舉行新春開工儀式，對於升息、通膨、縮表等變數對今年科技業的影響，董事長劉揚偉表示，集團均已掌握並訂定對應計畫因應，在墨西哥、東南亞、南亞等地都有相當多的布局因應。

劉揚偉指出，新冠肺炎疫情的發展目前似可預期，不會有無法應付狀況發生，相較於去年及前年好得多，使企業可訂定相對應計畫。而升息、匯率等均有專門單位進行相關預測及應對，目前狀況都在預期中，對鴻海的影響有限、屬於可控範圍。

至於通膨方面，劉揚偉表示去年已在訂定相關政策，對此將有一系列的投資計畫應對，面對美國聯準會可能縮減資產負債表也是類似狀況，集團在墨西哥、東南亞、南亞都有相當多的布局，來因應這些可能的變化。

鴻海發言人巫俊毅指出，先前便提到今年產業面臨通膨、升息、缺料、地緣政治等因素影響，目前仍持續發生中。在這種趨勢下，對於全球布局較完整的企業較有利。鴻海在全球擁有超過超過130個廠區、辦公室、研發中心等，在這方面相對有利。

巫俊毅表示，鴻海伺服器主要布局墨西哥及東南亞，電動車則布局泰國及印尼，而目前穆西哥的擴廠計畫中，亦有較多新能源車布局。綠電規畫方面，集團目標至2030年使用50％的清潔能源，降低對碳排依賴性。